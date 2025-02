Ragusa, la consigliera Caruso: alle scuole pochi soldi per manutenzione ordinaria

“Ho incontrato il sindaco e l’assessore alla Pubblica istruzione per affrontare con urgenza la questione delle funzioni delegate, ovvero i fondi che il Comune destina alla manutenzione ordinaria delle scuole”. Lo dice la consigliere comunale di Ragusa, Rossana Caruso, che interviene a seguito delle criticità emerse nell’ultimo consiglio d’istituto del plesso Quasimodo-Ventre rispetto a cui tutte le famiglie dei quasi 1.800 studenti iscritti hanno ricevuto un messaggio che ha evidenziato una situazione tutt’altro che rassicurante. Quel messaggio, ormai di dominio pubblico ha messo in luce in modo chiaro e inequivocabile l’insufficienza dei fondi destinati alla manutenzione scolastica e le difficoltà che gli istituti stessi sono costretti ad affrontare. Un problema che non riguarda solo la Quasimodo-Ventre, ma che interessa da vicino tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio ragusano. Ecco perché, dopo aver letto quel messaggio, ho immediatamente chiesto un incontro urgente al sindaco, ritenendo inaccettabile che le scuole debbano affrontare una tale precarietà economica per garantire semplici interventi di manutenzione ordinaria. Se fino allo scorso anno le somme disponibili per tutte le scuole – nidi, materne, elementari e medie – ammontavano a 50.000 euro, questa mattina l’amministrazione mi ha riferito di un incremento di 20.000 euro, portando il totale a 70.000 euro. Tuttavia, questa cifra resta ampiamente insufficiente, considerando il numero degli istituti scolastici presenti in città e le loro esigenze concrete. Per questo motivo, ho chiesto la convocazione di un tavolo tecnico con tutti i dirigenti scolastici e l’amministrazione per affrontare il problema in modo trasparente e trovare soluzioni strutturali. Tuttavia, sindaco e Assessore hanno ritenuto di non dar seguito alla mia richiesta, sostenendo che il dialogo con i dirigenti scolastici è già costante e che l’attenzione alle necessità delle scuole rappresenta una priorità per l’amministrazione. Continuerò a vigilare affinché questa situazione trovi una soluzione adeguata e strutturale, senza che si tenti, in alcun modo, di trasferire sulle famiglie responsabilità che spettano all’amministrazione”.