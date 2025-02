Tenta una rapina in farmacia col taglierino ad Augusta: finisce in carcere

Nel pomeriggio di ieri, Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di di Augusta, unitamente ai Militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno arrestato un uomo di 44 anni per il reato di tentata rapina aggravata. In particolare, poliziotti e carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di una tentata rapina ai danni di una farmacia. Un uomo, armato di taglierino, tentava di farsi consegnare del denaro da un dipendente della farmacia che riusciva a disarmarlo ed a farlo allontanare. Le forze dell’ordine, intervenute prontamente, riuscivano ad individuare l’autore della tentata rapina e ad arrestarlo. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il quarantaquattrenne veniva accompagnato nel carcere di Cavadonna.