Troppi pregiudicati in un bar di Sortino: disposta la chiusura per 7 giorni

Continuano, senza soluzione di continuità, i controlli nei locali pubblici al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di norme igienico - sanitarie e di divieto assoluto di vendere e somministrare alcolici ai minori. Nella giornata di ieri, i servizi sono stati svolti dagli agenti della Polizia Amministrativa della Questura di Siracusa, unitamente a personale della Polizia Municipale, Sezione Annona, a tecnici della prevenzione UOC-SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) e a tecnici competenti in acustica (ARPA). In particolare, due esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande di Siracusa sono stati sanzionati per irregolarità amministrative e igienico – sanitarie. Per un bar di Sortino, ritrovo anche abituale di soggetti pregiudicati e/o socialmente pericolosi, il Questore di Siracusa ha adottato il decreto di sospensione dell’attività per 7 giorni.

(foto archivio)