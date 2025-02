Marcia per la sicurezza a Vittoria, Confcommercio: faremo la nostra parte

"La sicurezza è un pilastro fondamentale per il futuro economico e sociale del nostro territorio. Senza sicurezza, le imprese faticano a lavorare, i cittadini si allontanano dalle nostre strade e le nuove generazioni rischiano di crescere in un ambiente privo di prospettive”. Così il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, a commento della “Marcia per la sicurezza” tenutasi venerdì a Vittoria, manifestazione che ha visto coinvolte le istituzioni, le scuole, le associazioni datoriali e tutta la società civile. “Come Confcommercio, insieme alle altre associazioni datoriali – ancora Lenzo – chiediamo un impegno concreto: più controlli, più prevenzione, più collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e mondo produttivo. Faremo la nostra parte, in particolare, investendo in iniziative di sensibilizzazione, promuovendo progetti di legalità e mettendo in piedi un dialogo costruttivo per garantire una città sicura, vivibile e attrattiva per tutti".