Comiso, sì del Consiglio al Piano triennale opere pubbliche: investimenti per 80 milioni

“Un piano triennale delle opere pubbliche mai esitato prima, per mole, qualità e quantità di interventi, nella storia del Consiglio comunale di Comiso. Tant’è - afferma il sindaco, Maria Rita Schembari - che anche dai banchi dell’opposizione sono arrivati indiscutibili apprezzamenti e l’astensione dal voto è stato un messaggio politico inequivocabile alla città: non si può votare contro un progetto di tale portata per Comiso e Pedalino. Sono fiera, inoltre, degli interventi sull’edilizia scolastica che stanno garantendo, e lo faranno anche nei prossimi mesi ed anni, ampliamento dell’offerta, sicurezza strutturale, comfort ed efficienza energetica alla parte più importante della nostra comunità, i nostri bambini e i nostri ragazzi”.

“Ottanta milioni di euro - è la dichiarazione dell’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Cassibba- di opere per il triennio 2025-2027, di cui quasi la metà interamente finanziate, il 90% con fondi regionali, nazionali e della comunità europea, e solo il 10% grazie al ricorso a mutui da Cassa depositi e prestiti.

Un piano che per l’anno 2025 include opere per 19 milioni di euro, tutte già finanziate -continua l’assessore Cassibba- e per le quali entro il corrente anno saranno consegnati tutti i cantieri: tra esse spiccano, la messa in sicurezza di via Papa Giovanni XXIII, per 5 milioni di €; il nuovo palazzetto dello sport su via Roma, per circa 3 milioni; il rifacimento integrale della via degli Aragonesi (Canicarao), finanziata dalla Regione con 1,6 milioni di €; ancora con 4milioni e mezzo di finanziamenti regionali, la ristrutturazione del patrimonio immobiliare/abitativo di 32 villette della zona italiana della ex base NATO. A queste imponenti opere si aggiunge la realizzazione del parcheggio auto su via Anna Romano Assenza, al servizio del complesso scolastico “Carducci”; la realizzazione di un rifugio sanitario veterinario, con fondi della ex Provincia, presso un immobile della ex base NATO; il completamento di via degli Ontani e di via Libero Grassi; la realizzazione della rete fognaria in contrada Billona; la messa in sicurezza ed il ripristino del tratto di via Battaglia, che si immette sulla strada Comiso-Ragusa.

Un discorso speciale merita Pedalino, già oggetto di attenzione straordinaria nel precedente quinquennio, che è culminata nella realizzazione del cimitero, atteso da almeno quarant’anni, cavallo di battaglia di innumerevoli campagne elettorali, e costruito da questa amministrazione".