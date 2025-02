Incidente sul lavoro all'Isab Nord di Priolo, operaio ferito al torace: è grave

Un operaio 50enne, dipendente di un'impresa metalmeccanica, mentre lavorava è rimasto ferito al torace nella raffineria Isab Nord del polo petrolchimico di Priolo, nel Siracusano. Il lavoratore stava effettuando un'attività di manutenzione nell'impianto Cr30. Forse l'operaio è stato colpito da un pezzo di metallo ma si tratta di una ricostruzione al vaglio degli inquirenti. Immediati i soccorsi dei colleghi ed il trasferimento all'ospedale Cannizzaro di Catania dove l'operaio è ricoverato con la prognosi riservata . quando è stato raggiunto da un pexssLa Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. "Questo incidente ripropone e conferma le criticità di una condizione di incertezza strutturale dove, nascosta dietro una facciata formalmente irreprensibile delle committenti, si apre una “terra di nessuno” fatta di appalti al massimo ribasso, precarietà, sfruttamento e compressione dei diritti a partire da quello sulla sicurezza - dice Antonio Recano della Cgil- Il Petrolchimico vive oggi un evidente arretramento delle condizioni di lavoro, che per le implicazioni che ha sulla vita delle persone va assolutamente contrastato con l’obbiettivo di tutelare ogni lavoratore di fronte al ricatto delle imprese. Noi rimaniamo convinti sussista un nesso causale tra il sistema degli appalti e le condizioni di degrado e di insicurezza del petrolchimico Siracusano, relazione causa-effetto attribuibile a responsabilità sistemiche che dovrebbero essere accertate con una concreta attività ispettiva. Occorrerebbe fare chiarezza sull’affidamento dei lavori, sulle gare al ribasso, occorrerebbe rimuovere posizioni assolutorie e pregiudiziali per costruire le giuste condizioni di civiltà, dignità e sicurezza, perché a pagare sono sempre i lavoratori", così ha concluso il sindacalista della Cgil. Documento unitario anche dal Partito democratico. "L'incidente di questa mattina che ha interessato un operaio nel suo turno di lavoro nella zona industriale - scrivono il senatore Antonio Nicita ed il segretario provinciale del partito, Piergiorgio Gerratana - sottolinea ancora di più quanto sia urgente intervenire e che troppo tempo si sta perdendo. La preoccupazione sul futuro del polo non può prescindere dal tema della sicurezza nei luoghi di lavoro che nelle prescrizioni della golden power e nella attività complessiva deve essere posta al centro dell'attenzione insieme al tema della transizione ecologica e alla ripresa degli impianti. Esprimiamo forte vicinanza alla famiglia dell'operaio coinvolto e ai colleghi che vivono in prima persona una grande apprensione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Oggi confermiamo il triste primato della Sicilia per incidenti sul lavoro. Bisogna invertire la rotta perché investire sulla sicurezza non può essere considerato solo un costo ma è un dovere morale di riconoscimento ai sacrifici e alle fatiche dei lavoratori siciliani".