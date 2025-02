Firenze, uccide la moglie poi si lancia dal secondo piano

Una donna, Eleonora Guidi, 34 anni, è stata trovata morta accoltellata nella sua abitazione a Rufina, in provincia di Firenze, mentre il compagno, Lorenzo Innocenti, 37 anni, si è lanciato dal secondo piano del palazzo ed ora è ricoverato in ospedale a Careggi in gravi condizioni.

La coppia ha un figlio piccolo, nato nel luglio 2023.

"Era una coppia normalissima, non c'è niente che poteva far presagire una cosa del genere". A dirlo è il sindaco di Rufina (Firenze) Daniele Venturi. "Li conoscevo - ha aggiunto il sindaco -, il paese è piccolo, io sono poco più grande di loro. Lui è architetto e ha delle proprietà immobiliari, mi aveva detto che aveva delle idee che voleva sviluppare su Rufina". Per quanto riguarda la compagna "credo fosse dipendente in un'azienda di energie rinnovabili, se non ha cambiato lavoro". "Non so chi ha dato l'allarme - aggiunge il sindaco - Io ho parlato con la madre di lei e, oltre al dolore, c'era molta preoccupazione per il bambino".

"Non li abbiamo mai sentiti litigare. Erano molto riservati si vedevano poco, anche se lui abitava praticamente qui da sempre", commentano da un negozio nei pressi dell'abitazione. I vicini hanno scoperto l'accaduto vedendo l'ambulanza davanti alla porta. "Soprattutto lei - aggiungono - si vedeva magari alla finestra quando stendeva i panni, ma fuori praticamente mai".

La coppia viveva in una palazzina dove abitano anche i genitori del 37enne, in via Pavese, una zona industriale, alle porte del paese, dove da poco è arrivata la Misericordia di Pontassieve per portare via la salma della donna.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, dirette dalla procura di Firenze. In base a quanto spiegato dall'Arma, i militari sono intervenuti su richiesta del 118.Sul posto è arrivata anche la pm Ornella Galeotti.