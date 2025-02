Bloccato a Siracusa alla guida senza la patente: denunciato a piede libero

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno denunciato un pregiudicato 40enne del luogo per resistenza a Pubblico Ufficiale e reiterazione di guida senza patente. I militari hanno fermato l’uomo alla guida di un’autovettura nei pressi di Piazza Pancali, ma durante le fasi di identificazione il 40enne ha strattonato i Carabinieri nel tentativo di sottrarsi al controllo. Dalla verifica dei documenti, il conducente è risultato sprovvisto di patente di guida, in quanto mai conseguita, e l’autovettura senza assicurazione R.C.A. e senza revisione. Oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sanzionato per oltre mille euro per violazioni al Codice della Strada.