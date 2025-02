Prezioso pari del Messina in casa: il Picerno fallisce un rigore e colpisce una traversa

Allo Stadio San Filippo-Franco Scoglio l’ACR Messina pareggia per 0 a 0 contro il Picerno. Nell’ultima parte dell’incontro i lucani sfiorano il successo all’87’ quando il colpo di testa di Manetta manda la sfera contro la traversa della porta avversaria. Ma non è l'unica occasione da gol per i lucani che al 26' falliscono un calcio di rigpre concesso per fallo di mano di Gyamfi, quando Krapikas para il tentativo dal dischetto di Volpicelli. Al 29′ è poi Bernardotto a vedersi annullare un gol per fuorigioco.

Il punto guadagnato quest’oggi consente rispettivamente al Messina di portarsi a quota 24 ed al Picerno di salire a 36 punti nella classifica del girone C della Serie C.