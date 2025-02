Champions League, comincia l’attesissima fase play off

La nuova Champions League entra nel vivo con l’inizio della fase a eliminazione diretta. Con il nuovo format, che prevede un girone unico e un numero maggiore di squadre partecipanti, le prime sfide saranno quelle dei playoff, in programma l’11 e il 12 febbraio. Questi incontri determineranno le otto formazioni che raggiungeranno le squadre già qualificate agli ottavi di finale. Un cambiamento significativo rispetto alle edizioni precedenti, che punta ad aumentare il livello di competitività del torneo e garantire emozioni fino all’ultima partita.

Per i diritti televisivi, Sky conferma la sua posizione dominante fino al 2027, trasmettendo tutte le partite della Champions League, ad eccezione di 18 incontri esclusivi di Amazon Prime Video. La migliore partita del mercoledì sera sarà visibile proprio su Prime Video, che per questo turno trasmetterà Feyenoord-Milan, sfida cruciale per i rossoneri in Olanda. Con l’uscita di Mediaset dal panorama della Champions, Sky ha optato per una nuova strategia: nessuna partita delle italiane sarà trasmessa in chiaro, ma su TV8 verrà offerto il miglior match tra squadre straniere per ogni turno.

Per questa prima fase dei playoff, l’incontro scelto per la trasmissione in chiaro è Celtic-Bayern Monaco, sfida che promette spettacolo considerando la necessità dei bavaresi di superare questo ostacolo per continuare a inseguire il titolo. Il match sarà disponibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8, dando agli appassionati la possibilità di assistere a un incontro di alto livello. Il Bayern Monaco, che si trova nella stessa parte di tabellone del Milan, potrebbe incrociare i rossoneri ai quarti di finale in caso di qualificazione di entrambe le formazioni.

Tra le sfide più attese di questi playoff, spiccano quelle che vedono protagoniste tre squadre italiane: Juventus, Atalanta e Milan. Le scommesse Champions League delineano un quadro equilibrato, con la Juventus favorita contro il PSV Eindhoven (1.90 per il segno 1), ma con gli olandesi pronti a giocarsi le proprie carte (3.90 per il segno 2) . L’Atalanta, impegnata in trasferta contro il Club Brugge, parte leggermente avanti nelle previsioni (2.00 per il segno 2), mentre la sfida tra Feyenoord e Milan appare incerta, con i rossoneri dati a 2.30 per il successo esterno. I tifosi italiani sperano in un tris di vittorie per portare tutte e tre le squadre agli ottavi di finale (dove c’è già l’Inter) e aumentare il peso della Serie A nella competizione.

Il nuovo formato della Champions League ha già dimostrato di saper offrire spettacolo e incertezza, ingredienti fondamentali per tenere alta l’attenzione degli appassionati. Con più partite e un sistema che consente a un numero maggiore di squadre di sognare la qualificazione, il torneo si appresta a regalare nuove emozioni. Gli occhi sono puntati sui playoff, che potrebbero riservare sorprese e confermare il grande equilibrio di questa edizione rinnovata. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere chi riuscirà a emergere e a conquistare un posto tra le migliori squadre d’Europa.