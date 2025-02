il Trapani torna a marciare: i granata calano il poker alla Turris fuori casa

Turris sconfitta dal Trapani. La squadra ereditata da Andrea Juliano si arrende alla compagine allenata da Vincenzo Torrente: la sfida allo Stadio Amerigo Liguori termina con il risultato di 0-4. Ai corallini non basta un buon primo tempo, la gara si complica nella ripresa. Il primo squillo della partita porta la firma di Nocerino dopo pochi secondi, il numero 17 arriva alla conclusione e la sfera termina sull'esterno della rete. Sul ribaltamento di fronte proteste degli ospiti per un presunto tocco di mano nell'area corallina, il direttore di gara lascia continuare. Al 7' Anatriello serve Carraro che calcia verso lo specchio della porta, Iuliano e compagni non si fanno trovare impreparati e l'azione sfuma. Il Trapani si rivede in attacco al 15', sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Hraiech raccoglie da fuori area e fa partire il tiro, la palla però si spegne a lato. La Turris risponde con i tentativi di Trotta e Giannone, al 20' Morrone ci prova dalla distanza con una giocata debole e facile preda di Ujkaj. Nell'altra metà campo gli uomini di Torrente si rendono pericolosi con un calcio di punizione, è Silvestri ad andare vicino alla rete con un colpo di testa deviato che Iuliano neutralizza. I biancorossi non riescono a pungere con Trotta alla mezz'ora, sul ribaltamento di fronte Anatriello cerca di sfruttare una sponda aerea di Ciuferri ma non trova il bersaglio e si divora una ghiotta occasione. Al 38' si stappa la sfida al Liguori: Ciuferri batte Iuliano con un'incornata vincente e regala il vantaggio ai siciliani. La reazione dei campani non si fa attendere con l'iniziativa di Nocerino che viene disinnescata dall'attento Ujkaj. Allo scadere del primo tempo l'esterno spreca una clamorosa opportunità a tu per tu con il portiere.

La ripresa si apre con Nocerino protagonista. Il classe 2004 si gira in area e calcia, Ujkaj deve opporsi ancora e si rifugia in corner. Episodio al 51' con Ndiaye che commette fallo su Anatriello: l'arbitro sventola il giallo per il difensore, già ammonito nel corso della prima frazione, e la Turris resta in inferiorità numerica. Nonostante l'uomo in meno, i corallini si riportano in attacco con Pugliese al 53': il destro del centrocampista finisce oltre la traversa. Il Trapani fa correre un brivido agli avversari, ma Toscano si ostacola con Anatriello e non trova la porta. Anche al 63' i granata vanno vicini al raddoppio con l'attaccante napoletano che non colpisce bene sul suggerimento di Saber e fallisce una buona chance. Torrente cambia il terminale offensivo e il neo entrato Ongaro lascia subito il segno: il centravanti si avventa su una respinta corta dopo il guizzo di Hraeich e deposita alle spalle di Iuliano. I biancorossi cercano di rientrare in partita con Armiento, subentrato a Trotta: il mancino dell'italo-australiano è insidioso, Ujkaj para. Al 76' il signor Recchia della sezione di Brindisi assegna un calcio di rigore agli ospiti per tocco di mano di Boli in area e allontana Castellano per proteste. Sul dischetto si presenta Benedetti che si fa ipnotizzare da Iuliano, sulla ribattuta Celiento sigla il tap-in. Il Trapani cala anche il poker con il difensore partenopeo che insacca di tacco all'88', il match al Liguori si chiude con il punteggio di 0-4.