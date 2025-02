Pallanuoto A1, il Telimar in vantaggio fino al terzo tempo cede nel finale al Bologna

Sconfitta a testa alta per il Telimar a Bologna, nella terza giornata di ritorno del campionato di A1 di pallanuoto.

La squadra palermitana cede sul finale alla De Akker per 15-12, dopo aver tenuto a lungo testa ai felsinei.

Match apertissimo fino al 10-11 che chiude il terzo quarto, alla piscina "Carmen Longo", con le due squadre che devono fare a meno della propria guida tecnica.

Al posto di Mistrangelo e Baldineti, entrambi squalificati, sul piano vasca siedono rispettivamente Furio Veronesi e Ivano Quartuccio. Dopo il botta e risposta iniziale, i palermitani provano a scappare già nel primo periodo e poi nella prima fase della seconda frazione, portandosi anche sul +3. Reagiscono gli emiliani che agguantano il pareggio del 7-7 e in avvio della seconda metà del match ribaltano la situazione. Altro break, stavolta da parte del Telimar, che completa il controsorpasso nel terzo tempo. Negli ultimi 8' di gioco, però, i rossoverdeblù pagano l'assenza di Lo Dico e il rosso a Muscat, con una panchina corta che impedisce di mettere forze fresche in vasca quando serve. Ne approfittano i padroni di casa, che con l'ultimo parziale di 5-1 chiudono il match, lasciando il TeLiMar a quota 17 punti: il futuro immediato consta di due match quasi impossibili, contro la Rari Nantes Savona in casa, mercoledì, e a Recco, sabato prossimo.

"I ragazzi hanno messo in acqua l'anima - sottolinea Marcello Giliberti, presidente del Telimar - chiudendo in vantaggio il terzo tempo, ma prendendo durante la seconda parte del match troppi contropiedi, che gli indomiti avversari bolognesi non hanno fallito".