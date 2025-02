Con l'8 x mille finanziati i restauri di 47 chiese della Diocesi di Mazara

Nella diocesi di Mazara del Vallo in 10 anni (2014-2024) 47 progetti di restauro di luoghi di culto sono stati co-finanziati, per un totale di 7.730.556,50 euro, di cui 5.025.538,25 euro provenienti dai fondi 8xmille (esigenze di culto e pastorale della popolazione italiana) della Chiesa cattolica.

Sono questi i numeri del report diocesano che è stato illustrato oggi al convegno su 'Il restauro dell'architettura' organizzato presso il Seminario vescovile di Mazara del Vallo, alla presenza del presidente dell'Ordine nazionale degli architetti Massimo Crusi.

A illustrare i dati della Diocesi è stato l'architetto Vito Palmeri, collaboratore dell'ufficio diocesano beni culturali: "Fino al 2017 il co-finanziamento coi fondi 8xmille era del 50% - ha detto Palmeri - dal 2017, invece, il co-finanziamento è aumentato al 70%, con la possibilità di intervenire su edifici più recenti".

L'architetto Palmeri ha mostrato ai colleghi tutti gli interventi realizzati nel decennio 2014-2024: parrocchie, locali annessi e gli interventi presso la struttura del Seminario e del Palazzo vescovile. "Il restauro ci permette non solo di conservare quanto i padri ci hanno consegnato ma di valorizzare le espressioni della fede, della cultura, che manifesta l'identità di un territorio. Tutto questo è possibile grazie ai fondi 8xmille della Chiesa cattolica che ogni cittadino destina con una firma sulla dichiarazione dei redditi", ha detto il vescovo monsignor Angelo Giurdanella.