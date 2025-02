Il Siracusa al gran completo a Reggio Calabria con mille tifosi al seguito

Il Siracusa si presenta al 'Granillo' di Reggio Calabria al gran completo. Il tecnico Marco Turati per il nig match della giornata ha solo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda la formazione. Contro i granata che inseguono a -3, è vietato sbagliare. C'è in gioco la vetta della classifica ed un eventuale scivolone del Siracusa, potrebbe rivelarsi fatale per l'esito della stagione. La capolista in questa occasione dovrà dimostrare la maturità che ha raggiunto in questa parte del campionato, ma deve stare attenta a non commettere errori contro una Reggina che nelle ultime settimane ha iniziato la rimonta alla prima della classe. Il Siracusa dovrà mettere astuzia ed intelligenza al Granillo, oltre la forza delle gambe. Le partite si vincono anche con la testa. Questo lo staff tecnico azzurro dovrebbe saperlo. Così si prevede che in campo prevalga l'esperienza, ma anche il blasone. Probabile che Turati riconfermi la formazione del primo tempo che domenica ha regolato il Pompei. Anche Iovino dovrebbe essere in campo dal primo minuto.

Il Siracusa non sarà da solo al 'Granillo'. Potrebbero essere un migliaio i tifosi al seguito. Già giovedì erano stati venduti i 600 biglietti messi a disposizione dalla società amaranto per gli ospiti. Per loro due navi traghetto speciali che partiranno alle 11 da Tremestieri e concentramento nel piazzale degli imbarcaderi. C'è tanta attesa anche per gli sportivi. rimasti senza il biglietto. Questo match, al di là del risultato, dirà se il Siracusa ha gli attributi per il salto di categoria.

(Nella foto Di Grazia e Russotto)