Aggredisce a pugni e calci un 30enne, ai domiciliari a Corigliano - Rossano

Personale della Squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia ha arrestato, nell'area urbana di Rossano, un uomo di 47 anni, per lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

L'uomo, secondo l'accusa, è sceso dalla propria vettura, parcheggiata lungo uno strada ed ha raggiunto alle spalle un 30enne aggredendolo a sorpresa mentre stava entrando in un negozio.

L'aggressione si è consumata in pochi attimi, con l'uomo che ha colpito l'altro con pugni e calci anche con un tirapugni in metallo, causando lesioni serie alla testa.

Alla scena hanno assistito due investigatori della Squadra di polizia Giudiziaria che dopo avere prestato i primi soccorsi alla vittima, sono riusciti ad identificare l'autore del gesto che nel frattempo si è allontanato con la propria auto.

Nonostante la fuga, l'uomo è stato rintracciato e bloccato.

Nella sua auto è stato trovato un tirapugni in metallo ancora sporco di sangue.

Dalle prime indagini svolte dalla polizia, all'origine dell'aggressione vi sarebbero stati futili motivi.

Gli investigatori hanno anche provveduto al ritiro cautelare delle armi regolarmente denunciate, nonché delle autorizzazioni alla detenzione delle stesse, al fine di prevenire eventuali ulteriori atti lesivi nei confronti di terzi.

Il Gip di Castrovillari ha poi convalidato l'arresto disponendo i domiciliari.