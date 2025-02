Viola il divieto di avvicinamento, ai domiciliari 28enne di Cassano allo Ionio

I carabinieri di Lattarico hanno arrestato e posto ai domiciliari un ventottenne di Cassano allo Ionio, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.Dallo scorso mese di novembre, l'uomo, indagato per atti persecutori nei confronti di una ventenne sua concittadina, era stato colpito dalla misura cautelare per la quale avrebbe dovuto mantenere una distanza non inferiore ai 500 metri dalla giovane donna.

I carabinieri di Lattarico, allertati dai colleghi di Cassano allo Ionio, dopo avere scorto parcheggiata a Lattarico la vettura del ventottenne, hanno avuto modo di accertare che l'uomo si trovava all'interno del cortile dell'abitazione intento a parlare animatamente con la madre della ventenne.

Da qui la violazione della misura e l'arresto.