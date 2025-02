Arsenale della mafia e droga sequestrati a Picanello a Catania

La Polizia di Stato ha sequestrato un ingente quantitativo di armi e droga a Picanello, quartiere di Catania. La Squadra Mobile ha trovato un vero e proprio arsenale in un garage condominiale di via Fattorini, grazie anche all'aiuto dei cani. In particolare, i poliziotti hanno trovato occultati all'interno di valigie e di fusti in plastica: due fucili d'assalto del tipo Kalashnikov, cal. 7.62x39, un fucile semiautomatico Beretta, cal. 12 con matricola abrasa e con la canna resecata (c.d. a canne mozze), una pistola mitragliatrice Skorpion cal. 7.65, nonche' altre nove pistole, sia revolver che semiautomatiche, alcune delle quali prive di matricola e persino la famigerata "penna pistola" calibro 6.35. Le armi sequestrate erano munite di silenziatori sia per le armi corte che per quelle lunghe e di munizionamento di vario calibro.

Oltre alle armi e alle munizioni, nel nascondiglio e' stato trovato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e materiale normalmente utilizzato per la pesatura e il confezionamento della droga. Trovata hashish, suddivisa in vari involucri, del peso complessivo di 11 kg, cocaina, contenuta all'interno di un involucro in cellophane del peso complessivo di 190 grammi, marijuana, detenuta all'interno di buste sottovuoto del peso complessivo di 48,218 Kg. All'interno del nascondiglio sono stati anche trovati due motocicli provento di furto che sono stati sottoposti a sequestro.