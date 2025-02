Acireale, Arcifa presidente dell'Aereo Club d'Italia

Il sindaco, Roberto Barbagallo, a nome della Città di Acireale, esprime le più vive congratulazioni all’avvocato Stefano Arcifa, acese, per l’ulteriore carica prestigiosa che gli è stata affidata, quella di presidente dell’Aereo Club d’Italia che va a sommarsi alle altre già in suo capo, in particolare di membro del consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di assistenza al volo (Enav) e del consiglio tecnico-scientifico dell’Agenzia spaziale italiana (Asi).