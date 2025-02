Rosolini, altro furto con spaccata: il vero tallone d'Achille è lo spaccio

Ancora un altro furto con 'spaccata' a Rosolini, nonostante le precauzioni adottate dall'amministrazione comunale che ha deciso di impiegare le guardie giurate nelle ore notturne (dalle 21 alle 5 del mattino). Ignoti la scorsa notte sono riusciti ad entrare nel bar Bistrò, nei pressi della Stazione. I malviventi appena entrati all'interno del locale sono riusciti a portare via il registratore di cassa e qualche monetina . In mattinata erano state rubate due auto in città, forse una delle quali utilizzata come ariete. Ancora da quantificare il danno. L'emergenza microcriminalità a Rosolini rimane dunque un problema. Il vero tallone d'Achille rimane lo spaccio di droga. Attività molto diffusa alla 'Fossa' e nella zona delle Case popolari. Gli interventi sporadici dell'Anticrimine di Catania, ad oggi, non hanno dato alcun effetto. Non bastano le multe per la violazione del Codice della strada o semplici identificazioni. A Rosolini servono le unità cinofile di Nicolosi per dare la caccia agli spacciatori ed ia loro fornitori. Poi occorre una cultura della legalità a cominciare dalla sensibilizzazione degli studenti nelle scuole. "Ho anche scritto al Viminale - dice il deputato all'Ars Riccardo Gennuso - per chiedere i potenziamento dell'organico dei carabinieri. Finora non abbiamo avuto risposte concrete". Non sarebbe i caso di istituire un Commissariato di polizia?