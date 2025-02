Pallavolo, campionato di B2 femminile: Melilli vince in tre set a Sant’Agata di Militello

La Saracena 0

Melilli Volley 3

La Saracena: Prinzivalli 3, Chillemi 2, Lattanzi, Caruso 6, Valore, Parisi, Serafino, Russo 2, La Monica (L), Ferraccù, Zaffuto 1, Todaro, Gugliuzza, Tumeo 2. All. Lucas Tell.

Melilli Volley: Di Lorenzo 3, Cantalanotte n.e., Minervini (C) 3, Carpinteri (L2) n.e, Bisicchia, Natalizia (L1), Isgrò 12, Miceli G. 9, Monzio Compagnoni n.e., Miceli C. 11, Vescovo n.e, Marcello 2, Mancino 3, La Mattina 4. All. Luca Scandurra

Arbitri: Chiara Dell’Arte e Alessandro Grasso di Catania

Parziali: 14-25, 10-25, 10-25

Tutto facile per Melilli Volley a Sant’Agata di Militello. Contro La Saracena, ultima in classifica, arriva un successo netto per la squadra di Luca Scandurra nella quindicesima giornata di campionato. Siracusane in parziale difficoltà solo nella parte iniziale del match. Nel primo set, infatti, hanno concesso tre punti di vantaggio (7-4) alle locali. Poi la rimonta, con un parziale di 8-1 che ha consentito alle melillesi di

svoltare. Il gioco d’attacco ha cominciato a dare i suoi frutti e anche a muro sono arrivati alcuni punti preziosi. In difesa ordinaria amministrazione, specie per il libero Gaia Natalizia. Melilli ha preso il largo, portandosi sul 21-13 per poi chiudere 25-14.

Secondo e terzo set sono stati a senso unico e coach Scandurra ne ha approfittato per ruotare quasi tutte le sue giocatrici a sua disposizione. Non sono entrate soltanto Vescovo e Monzio Compagnoni (non in perfette condizioni fisiche) e le giovani Cantalanotte e Carpinteri. Ha giocato per alcuni tratti della sfida la seconda palleggiatrice Giulia Bisicchia che, quando chiamata in causa al posto del capitano Raffaella Minervini, ha fatto la sua parte. Melilli ha lasciato soltanto 10 punti alle padrone di casa, la cui generosità non è bastata per supplire al differente tasso tecnico e atletico. Nel terzo set le siracusane hanno continuato a giocare su alti livelli, chiudendo ancora sul 25-10. In classifica adesso sono a quota 30 punti in 13 gare, sempre ad una lunghezza dal Cus Catania, che ha superato il Terrasini. “Abbiamo approcciato un po' molli la partita contro una squadra che invece ha iniziato bene, creandoci qualche difficoltà – ha detto coach Luca Scandurra – Poi ho chiamato time-out e da quel momento la partita è cambiata. Le ragazze sono state brave in tutti i fondamentali e la differenza di valori si è vista tutta”.

Il match è durato una settantina di minuti e il tecnico aretuseo ha avuto la possibilità di provare anche altre soluzioni di gioco, specie durante la seconda parte del secondo set e l’ultimo parziale. Da martedì si torna in palestra per preparare al meglio la prossima partita, quella di sabato in casa contro San Lucido.