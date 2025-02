Ex Provincia, il sospetto del PD: un concorso "su misura" per il direttore generale?

La segreteria cittadina del Partito Democratico di Ragusa e il Gruppo consiliare al Comune di Ragusa esprimono “profonda preoccupazione e sdegno” riguardo al recente concorso indetto dal Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa per un posto di “Dirigente Amministrativo” a tempo indeterminato: “un concorso che potremmo definire sartoriale - dichiarano - dato che sembra essere stato concepito su misura per il direttore generale Nitto Rosso”.

“Su questa vicenda è necessario che sia fatta chiarezza - dichiara in una nota il PD - perché ci risulta che il bando sia stato pubblicato solo sull’albo pretorio della ex Provincia e non anche sulla Gazzetta Ufficiale come prevede la legge, limitando la partecipazione di altri candidati, e che degli otto partecipanti in totale, sette non sono stati ammessi a partecipare, lasciando Nitto Rosso (direttore generale nominato dal Commissario Straordinario a fine aprile 2024) l’unico partecipante al bando. Ora, i cittadini della provincia di Ragusa capiranno bene che il fatto che l’unico soggetto a concorrere per il ruolo di Direttore Generale dell’Ente sia stato il direttore in carica possa apparire quantomeno sospetto”.

“Per queste ragioni - aggiungono i dem - chiediamo a Peppe Cassì, sindaco del Comune socio di maggioranza relativa del Consorzio, di esprimere pubblicamente cosa pensa di questa vicenda e quali azioni intenda intraprendere per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure. E, intanto, il parlamentare regionale del PD, Nello Dipasquale, ha fatto richiesta di accesso agli atti per fare piena luce sulla vicenda”.