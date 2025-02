Nell'auto dell'amico con la cocaina negli slip: un 30enne preso a Catania

Grazie all’intensificazione dei servizi preventivi di controllo sul territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, i militari del Nucleo Investigativo, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un 30enne catanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Al riguardo, ai Carabinieri, impegnati in un’attività di monitoraggio per prevenire lo smercio di droga nel quartiere Picanello, verso le 20:00 non è sfuggita, alla loro vista, una Fiat Panda con a bordo due ragazzi, che percorreva a gran velocità la via Villaglori.

L’intuito investigativo dei militari dell’Arma li ha indotti a seguirli per verificare dove stessero andando così di fretta e, durante il servizio di pedinamento in modalità “discreta”, li hanno visti fermarsi, di tanto in tanto, vicino a capannelli di ragazzi riuniti dinanzi a bar e sale giochi, parlando con loro dal finestrino.

Gli investigatori, insospettiti, hanno deciso, perciò, di intervenire quindi, atteso il momento migliore per fermarli in modo da non creare intralcio alla circolazione stradale, li hanno bloccati.

Non è sfuggito agli operanti dell’Arma il nervosismo del passeggero che, non appena è scattata la perquisizione dell’auto e del suo amico, ha iniziato a mangiare nervosamente le unghie.

Quando è arrivato il suo turno, poi, il ragazzo ha iniziato a sudare “freddo” e il motivo è stato subito chiarito: aveva nascosto negli slip un involucro di cellophane contenente una pietra di cocaina da 50 grammi.

Da quella pietra avrebbero ricavato, in media, 800 dosi che nella vendita al dettaglio avrebbe fruttato, alle casse della criminalità organizzata, oltre 35.000 euro.

Il 30enne è stato, perciò, arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare in carcere, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, mentre la droga è stata sequestrata.