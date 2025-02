I tifosi al seguito del Siracusa hanno affollato questa mattina le stazioni di servizio in attesa di partire per Reggio Calabria. Un centinaio di ultrà con sciarpe e bandiere azzurre hanno atteso a Targia l'arrivo del pulmann per arrivare agli imbarcaderi a Messina. I tifosi sono stati scortati da almeno tre auto della polizia.