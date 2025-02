Modica, piano particolareggiato per il centro storico: lo faccia un professionista

Come far rivivere il centro storico di Modica e quali provvedimenti adottare perché il Corso Umberto – a detta di molti sarebbe la più bella isola pedonale della Sicilia – ritorni ad essere il “salotto della città”. A fare da apripista è stata la Cna che, lunedì 3, ha ospitato un confronto fra la sindaca, Maria Monisteri, e i commercianti di Modica Bassa e di Modica Alta. Presenti anche gli assessori Saro Viola e Tino Antoci. Una grande partecipazione con alcune proposte che meritano di ulteriori verifiche. Su una, in particolare, si sono registrati consensi: quella di creare un gruppo di lavoro per elaborare un piano strategico del centro storico. Ma ci sono dei distinguo. Riguardano, soprattutto, la creazione di un gruppo di lavoro a livello locale perché la mancanza di professionalità specifiche nel settore rischia di far perdere tempo e di ritardare la soluzione di un fenomeno che ha bisogno di una cura immediata e di una terapia d’urto. Le soluzioni “fatte in casa”, con professionalità improvvisate rischiano di fare la fine, per esempio, delle ultime edizioni di Choco Modica, la kermesse che è diventata poco più di una fiera, ben distante dall’idea di quella manifestazione nata come un evento di carattere nazionale e internazionale.

Meglio, quindi, affidarsi a chi ha esperienze concrete di piani particolareggiati dei centri storici, affiancato da un gruppo di lavoro locale di supporto. Altre città con la conformazione urbanistica di Modica e con problemi simili hanno risolto brillantemente il problema. Rivolgersi a specialisti del settore garantisce competenza e tempi ragionevoli perché bisogna fare presto ed evitare che si abbassino altre saracinesche nel centro storico di Modica.

E, a proposito di collaborazione, c’è ancora parecchio da fare. L’iniziativa della Cna, lodevole, deve costituire il primo passo per una sinergia tra la Confederazione degli artigiani e la Confcommercio che rappresenta una componente fondamentale per lo sviluppo economico del territorio. E’ un problema che riguarda tutta la città, soprattutto in tema di vivibilità e sicurezza.

“La serenità del centro storico – ha dichiarato di recente il presidente di Confcommercio Modica, Giorgio Moncada - non deve essere solo una narrazione, ma una realtà tangibile che restituisca a Modica il suo ruolo di polo attrattivo, accogliente e vivace. Ogni comunità vive delle sue sfide, ma trova forza nella collaborazione e nel dialogo. Guardiamo al futuro con l’obiettivo comune di trasformare il centro storico in un luogo che sia sintesi di tradizione, innovazione e sicurezza, in cui ogni voce possa contribuire a un progetto di rinascita autentica e condivisa”. Da queste parole sembra non ci dovrebbero essere ostacoli per una collaborazione vera tra Cna e Confcommercio che, dunque, devono tornare a parlarsi perché la sopravvivenza e il futuro del centro storico di Modica non sono figli di sigle sindacali. Interessano tutti. E tutta la città.