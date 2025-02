Il Comune di Palermo domani protagonista alla Bit di Milano

Lunedì 10 febbraio, il sindaco del Comune di Palermo, Roberto Lagalla, insieme al vicesindaco e all'assessore alla Cultura Giampiero Cannella e all'assessore al Turismo e allo Sport, Alessandro Anello, saranno presenti alla Borsa Internazionale del Turismo, ospiti dello stand della Regione Siciliana, all'interno dello spazio riservato all'Itinerario arabo-normanno. "La Bit rappresenta un'importante occasione di promozione turistica per la nostra città e per questo ringrazio la Regione Siciliana che ci ospita nel suo stand. Quest'anno torniamo per presentare alcuni dei grandi eventi del 2025 che animeranno la Città nel corso dei prossimi mesi. Tanti i concerti e le manifestazioni sportive e fieristiche che, insieme al prossimo Festino di Santa Rosalia, siamo certi arricchiranno l'offerta turistica di Palermo, oggi una delle mete siciliane più gettonate", così dichiara il sindaco Roberto Lagalla. Alle ore 14.30 il sindaco Lagalla e l'assessore Anello saranno ospiti dello stand The Best of Western Sicily, nell'ambito del talk "Destinazione Palermo". Alle ore 16.30, invece, insieme a Gaspare Simeti, dirigente del Comune di Palermo e Roberto Magnisi, direttore Duca di Salaparuta, il sindaco Lagalla, il vicesindaco Cannella e l'assessore Anello presenteranno i grandi eventi del 2025 nell'ambito del talk "Itinerari turistico culturali in Sicilia". Il dibattito sarà moderato da Monia Arizzi e prevede la performance di Salvo Piparo ed Egle Mazzamuto.