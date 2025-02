Capolavoro del Siracusa al 'Granillo': battuta la Reggina in rimonta ( 1 - 2)

E' stata una partita d'altra categoria quella che hanno disputato Reggina e Siracusa. Il capolavoro l'hanno fatto gli azzurri battendo in rimonta gli amaranto per 1 - 2. Pubblico delle grandi occasioni, con circa 600 tifosi azzurri arrivati da Siracusa. Parte subito forte, la squadra di casa e già al 4’ va in rete, ma in netto fuorigioco. Sempre la Reggina, al 10’ con un diagonale radente impensierisce la retroguardia azzurra. Al 19’ Ragusa, in scivolata manca di poco la conclusione in rete. La difesa azzurra, un po’ lenta in qualche occasione , consente parecchia manovra alla squadra amaranto. Il Siracusa, solamente al 21’ con un tiro di Marco Palermo inizia a riprendere un po’ di gioco . Al 26’ Maggio colpisce di testa, ma la sfera va alta dietro il portiere Lagonigro. Al 37’ nel momento in cui la squadra di Turati stava iniziando a riprendere le geometrie del gioco, va in svantaggio con una rete di testa di Girasole, con la difesa aretusea in ritardo . Fine primo tempo molto nervoso da ambo le parti, con finale concitato in area Reggina. Secondo tempo, parte subito forte il Siracusa e al 60’ su colpo di testa di Sush la squadra azzurra pareggia. Turati ridisegna il centrocampo, sostituendo Palermo e Candiano , per Limonelli e Acquadro. La Reggina perde un po’ al centrocampo la manovra e da una bella azione partita dal sempre presente Russotto , Sush stoppa di petto e poi di sinistro segna il 2-1 al 73’. Vittoria meritata dell’undici del presidente Ricci e allungo importante oggi al “ Granillo “ per la salita verso la C. Insomma... la capolista se ne va.

Salvo Marischi

SERIE D - GIRONE I - 23^ GIORNATA - 09/0

Castrumfavara - Paterno' 2-2

Locri - Sambiase 1-1

Nuova Igea Virtus - Licata 5-1

Pompei - Nissa 1-1

Ragusa - Enna 1-0

Reggina - Siracusa 1-2

Sancataldese - Vibonese 0-2

Scafatese - Akragas 3-1

S. Agata - Acireale 1-1

CLASSIFICA: Siracusa 54 punti; Reggina 48; Sambiase 46; Scafatese, Vibonese 45; Nissa 34; Igea Virtus 33; Paternò 31; Castrumfavara 29; Ragusa, Enna 26; Sancataldese, Locri 23; Pompei, Acireale 22;

Licata 19; Sant'Agata 18; Akragas 14.

PROSSIMO TURNO

24^ GIORNATA - 16/0

Akragas - S. Agata

Enna - Acireale

Licata - Reggina

Nissa - Castrumfavara

Paterno' - Ragusa

Pompei - Sancataldese

Sambiase - Scafatese

Siracusa - Locri

Vibonese - Nuova Igea Virtus