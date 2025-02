Pochi spiccioli lasciati nella casa e danni alla vetrina di ingresso per un altro furto con spaccata, nella notte di sabato, in via della Costituzione, al Polo commerciale di Modica. I ladri hanno infranto la vetrina d'ingresso con una grossa pietra e si sono impossessati di pochi euro contenuti nella cassa. Indaga la Polizia.