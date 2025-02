Il Modica batte l'Atletico Catania (1 a 0) e si avvicina al Milazzo

Un gol di Luca Palmisano al 44' del primo tempo consente al Modica di battere a domicilio l'Imesi Atletico Catania e di dimezzare lo svantaggio rispetto alla capolista Milazzo. I rossoblù modicani sono ora a 46 punti, due in meno dei mamertini che sabato hanno pareggiato a Siracusa con il Belvedere. Il successo con l'Atletico porta la firma del capitano che ha indirizzato la palla nel sette con un tiro al volo dal limite dell'area dopo una spettacolare rovesciata di Arquin respinta da un difensore. Nel secondo tempo almeno altre due occasioni da gol neutralizzate dal portiere etneo.

Imesi Atletico Catania 0

Modica Calcio 1

Marcatore: pt 45′ Palmisano

Imesi Atletico Catania: Busà, Missud, Godino, Bellò, Trovato, Ferotti (1’st Zanella), Azzara (9′ st Grasso), Maimone, Randis (19′ st Famà), Belluso, Rimmaudo (2′ st Anastasio). A Disp: Governali, Bertolo, Maiorano, Pannitteri, Sako. All. Alessandro Settineri.

Modica Calcio: Pontet, Fragapane, Rossi, Francofonte, Schembari, Cappello, Neto Aldair (25′ st Incatasciato), Palmisano, Handzic (40′ st Idoyaga), Viega (40’st Cacciola), Arquin. A Disp: La Licata, Mallia, Messina, Cacciola, Kondila, Triolo, Denaro. All. Pasquale Ferrara.

Arbitro: Tommaso Cifra di Latina

Assistenti: Domenico Cono e Francesco Casisa di Palermo