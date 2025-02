Il Catania sbanca il campo del Monopoli capolista: in gol De Paoli e Ierardi

Catania che non ti aspetti, vince sul calpo del Monopoli capolista per 1 a 2. Una vera e propria liberazione per il tecnico Toscano che aveva preparato la gara proprio per vincencerla. E così è stato.

Il primo tempo comincia con un lampo rossazzurro. Al 2' l'ex Greco sbaglia regalando il pallone al neo arrivato De Paoli, scelto da mister Toscano per affiancare Inglese nel tandem d'attacco degli etnei, bravo ad involarsi e battere un non perfetto Vitale nella circostanza. Il portiere del Monopoli non riesce ad opporsi alla conclusione concedendo il più classico dei gol dell'ex, in quanto De Paoli ha militato in passato nella compagine pugliese. La rete segnata dagli ospiti cambia l'impostazione della partita. Il Monopoli si riversa in avanti ma non riesce ad impensierire particolarmente la retroguardia catanese. Dal canto suo il Catania prova con Di Tacchio e Inglese delle conclusioni dal limite per cercare il raddoppio ma la mira è imprecisa. Sicuramente più intensa la manovra della capolista, incapace di andare al tiro con pericolosità.

Nella ripresa subito dei cambi da una parte e dall'altra. Monopoli chiamato ad una reazione importante, per i rossazzurri c'è da gestire risultato ed energie. Gli ingressi di Falzerano, De Risio e Bruschi accendono la partita dei gabbiani. Al 52' arriva il pareggio: azione sulla sinistra di Bruschi il quale va al cross con palla che finisce sul palo, poi Falzerano serve Grandolfo il quale a porta vuota mette dentro. I pugliesi spingono con convinzione, Catania in difficoltà. Al 68' De Paoli è costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto Corallo. Monopoli pericolosissimo al 73' con De Risio al tiro da lontano, Dini si distende e devia di quel tanto che basta per non capitolare. Gran parata. I rossazzurri hanno una ghiotta occasione all'83': Corallo prende palla e punta la porta, la sua conclusione viene neutralizzata da Vitale, molto attento in questo caso. Due minuti dopo su calcio d'angolo battuto da Ierardi arriva il nuovo vantaggio del Catania: Inglese spizza e Ierardi manda di testa il pallone in fondo al sacco. Colombo prova a correre ai ripari facendo una doppia sostituzione. Ultimi minuti incandescenti. Assegnati cinque minuti di extratime. Al termine l'urlo liberatorio della squadra etnea che sbanca il campo della capolista.