Auto si ribalta a Catania in via Domenico Tempio: quattro feriti

Paura ieri sera intorno alle 23 in via Domenico Tempio a Catania per un incidente autonomo spaventoso.

Una Toyota Yaris grigia che marciava in direzione Catania centro per cause ancora in fase di accertamento ha sbattuto contro la pista ciclabile da poco aperta al centro di via Domenico Tempio e si è capovolta. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo etneo e i tecnici della ditta per la manutenzione dei pali della luce, in quanto l'auto ha colpito anche un palo della luce, che è stato sistemato. L'incidente ha causato ferite per quattro persone, due delle quali sono state condotte all'ospedale Cannizzaro, mentre le altre due sono state condotte al San Marco.

Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Polizia Municipale di Catania, non sono comunque in gravi condizioni e l'intervento si è concluso intorno all'una.