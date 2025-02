Maltempo, strade allagate a Marsala: disagi alla circolazione stradale

Maltempo a Marsala, nel trapanese. A causa delle incessanti piogge che si sono riversate nelle prime ore della mattinata, si sono verificati importanti disagi per la viabilità urbana. Strade allagate anche fino al marciapiede, dal centro urbano alle periferie Nord e Sud. Tante le segnalazioni sui social da parte dei cittadini che scrivono di aver "navigato" con le proprie auto sulle strade sprovviste di sistemi di smaltimento.

La zona di Corso Calatafimi, nei pressi della stazione centrale ferroviaria, a pochi passi dalla centralissima Via Roma, si è totalmente allagate. Alcuni tombini sarebbero persino straripati e diversi bidoni dell'indifferenziata sono stati trasportati dall'acqua in mezzo alla strada. Problemi di viabilità anche in Via Vecchia Mazara e Via Salemi