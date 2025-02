Uccide la moglie a coltellate e tenta il suicidio nel Torinese

Femminicidio a Venaria Reale (Torino) dove una donna di 51 anni, Cinzia D'Aries è stata uccisa a coltellate dal marito di 56, Pietro Quartuccio, invalido civile.

L'uomo avrebbe poi tentato di uccidersi ingerendo dei farmaci. Soccorso, è stato portato all'ospedale Maria Vittoria di Torino.

L'uomo ha colpito la moglie con diverse coltellate al culmine di una lite. Poi ha tentato di togliersi la vita ingerendo dei farmaci. La donna, casalinga, che in passato aveva lavorato saltuariamente come collaboratrice domestica.

Il femminicidio è stato scoperto nella notte un appartamento in via Gozzano. A dare l'allarme è stata la sorella dell'uomo, preoccupata perché non non riusciva più a contattarlo. Quando i carabinieri sono entrati nell'abitazione con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno scoperto il corpo della cinquantunenne, riversa in bagno, colpita da vari colpi d'arma da taglio alla schiena e al petto.

Forse il delitto commesso l'uomo l'aveva già pensato. Lo ipotizza la testimonianza di un vicino di casa, che abita al quarto piano dello stesso palazzo: "So che lui non stava bene, forse voleva farla finita, dicendo ammazzo lei e poi mi ammazzo io'. Sarà successo sicuramente così".

L'uomo accusato di avere ucciso la moglie la notte scorsa a Venaria, è ricoverato all'ospedale Maria Vittoria di Torino ma non sarebbe in pericolo di vita. E' piantonato dai carabinieri. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Venaria Reale e sono coordinate dalla procura di Ivrea. Incredulo un vicino di casa della coppia, che abita nello stesso palazzo, una casa di edilizio popolare: "Li vedevo sempre insieme, mai avrei pensato che potesse succedere una cosa simile". Negli ultimi tempi la salute dell'uomo era gravemente peggiorata.