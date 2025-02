Il Papa:"Ho difficoltà nel respiro" e interrompe l'omelia

Mentre nel pianeta imperversano 56 conflitti armati - quella che lui chiama "la guerra mondiale a pezzi" -, il Papa parla ai militari di tutto il mondo e li esorta a non "coltivare uno spirito di guerra": "difendete sempre la vita".

E ricorda loro che "il servizio armato va esercitato solo per legittima difesa, mai per imporre il dominio su altre nazioni". Ma affaticato dalla bronchite di cui ha sofferto negli ultimi giorni, Francesco dopo i primi passi interrompe la lettura dell'omelia della messa per il Giubileo delle forze armate, di polizia e di sicurezza, e passa il testo alla lettura dell'arcivescovo Diego Ravelli, suo diretto collaboratore come maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie. "Adesso mi scuso un po', e chiedo al maestro di continuare la lettura, per difficoltà nel respiro", dice applaudito dai 30 mila militari presenti in Piazza San Pietro, di cui 20 mila dall'Italia e gli altri da oltre 100 Paesi.

Una scena che si era già vista il 5 febbraio, quando durante l'udienza generale Francesco aveva ceduto la lettura del testo ad un suo collaboratore. "Voglio chiedere scusa - disse - perché con questo forte raffreddore è difficile per me parlare". La bronchite di questi giorni, comunque, non ha fatto sì che il Papa cancellasse le udienze, limitandosi a tenerle a Casa Santa Marta. E anche oggi Francesco non rinuncia a presiedere la messa in piazza, in questo che è il secondo grande evento del Giubileo, dopo quello del mondo della comunicazione. Sono presenti anche i ministri Guido Crosetto e Giancarlo Giorgetti, oltre ai massimi vertici militari e della Polizia.

"Vorrei esortarvi a non perdere di vista il fine del vostro servizio e delle vostre azioni: promuovere la vita, salvare la vita, difendere la vita sempre", dice Bergoglio nell'omelia. "Vi chiedo per favore di vigilare - afferma -: vigilare contro la tentazione di coltivare uno spirito di guerra; vigilare per non essere sedotti dal mito della forza e dal rumore delle armi; vigilare per non essere mai contaminati dal veleno della propaganda dell'odio, che divide il mondo in amici da difendere e nemici da combattere".

Il Papa ricorda la "grande missione" delle Forze armate e della Sicurezza: "la difesa dei nostri Paesi, l'impegno per la sicurezza, la custodia della legalità e della giustizia, la presenza nelle case di reclusione, la lotta alla criminalità e alle diverse forme di violenza che rischiano di turbare la pace sociale". E menziona anche "quanti offrono il loro importante servizio nelle calamità naturali, per la salvaguardia del creato, per il salvataggio delle vite in mare, per i più fragili, per la promozione della pace".

"Il vostro essere presenti nelle nostre città e nei nostri quartieri, il vostro stare sempre dalla parte della legalità e dalla parte dei più deboli, diventa per tutti noi un insegnamento - osserva -: ci insegna che il bene può vincere nonostante tutto, ci insegna che la giustizia, la lealtà e la passione civile sono ancora oggi valori necessari, ci insegna che possiamo creare un mondo più umano, più giusto e più fraterno, nonostante le forze contrarie del male". Parlando quindi dei cappellani militari, Francesco sottolinea che "essi non servono - come a volte è tristemente successo nella storia - a benedire perverse azioni di guerra".

All'Angelus, poi, che legge personalmente, rinnova il suo appello: "preghiamo per la pace, nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele e in tutto il Medio Oriente, in Myanmar, nel Kivu, in Sudan. Tacciano ovunque le armi e si ascolti il grido dei popoli, che chiedono pace!".