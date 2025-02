Lions, il Governatore del distretto 108 Yb in visita alla VII Circoscrizione di Siracusa

Il Governatore Mario Palmisciano alla guida del Distretto 108 Yb per l’anno sociale 2024-2025 ha fatto visita alla VII Circoscrizione Lions di Siracusa. La manifestazione ha avuto luogo la scorsa sera presso la sala congressi Open Land di Siracusa. Presenti numerosi rappresentanti e soci degli undici club della provincia aretusea. Tra le autorità lionistiche presenti ai lavori: il Governatore del Distretto Prof.Mario Palmisciano; Past. Presidente del Consiglio dei Governatori G.W.A. Avv. Salvatore Giacona; Primo Vice Governatore Distretto 108YB Dott. Diego Taviano;Secondo Vice Governatore Distretto 108YB Dott. Walter Buscema; Past. Governatore Dott. Franco Cirillo; Past. Governatore Dott. Vincenzo Spada;Past. Governatore Ing. Salvatore Ingrassia; Segretario Distrettuale: Dott. Salvuccio Furnari; Tesoriere Distrettuale: Dott. Antonio Gaeta; Cerimoniere Distrettuale, Dott. Ugo Ciulla; GMT distrettuale 108Yb, Avv. Antonio Bellia; Coordinatore Distretto 108YB GET: Ing. Giuseppe Falsaperla; Coordinatore Distretto 108YB LCIF: Geom. Giuseppe D’Antone; Coordinatore della Circoscrizione, Avv. Giuseppe Vaccaro; Presidente di Zona 18 Dott. Alfio Cimino; Presidente di Zona 19 Dott. Angelo Lopresti; Presidente di Zona 20, Dott.ssa Sabina Malignaggi. Per i club sono intervenuti: Sono intervenuti i presidenti di Siracusa Host, Cettina Maida; Augusta Host, Francesco Di Grande; Noto Città del Barocco, Giovanni De Felice; Lentini Teresa Raudino; Priolo Gargallo Rossella Marchese; Siracusa Eurialo, Antonio Gallo; Floridi Val d’Anapo, Maria Concetta Pennisi; Palazzolo Acreidi, Paolo Randazzo; Siracusa Aretusa Pietro Durante; Siracusa Archimede, Giovanni Girmera. Ha introdotto i lavori il presidente della VII Circoscrizione ilo dott. Salvatore Calfiore evidenziando l’importanza dell’azione sui territori dei Lions a sostegno dei meno fortunati, mettendo in campo risorse professionali ed economiche. Ha inoltre auspicato la realizzazione di progetti comuni tra i club della provincia di Siracusa e gli altri club per favorire un costruttivo scambio culturale e dare maggiore incisività alle varie iniziative. I presidenti di zona 18,19 e 20, nel portare il loro saluto ai presenti, hanno ribadito la volontà di una stretta collaborazione tra i vari territori anche in virtù di obbiettivi comuni in termini di screening e di solidarietà alle fasce piu’ deboli del territorio. Interventi di indirizzo e formazione sono stati svolti dai responsabili distrettuali Get Giuseppe Falsaperla e del Gmt Antonio Bellia, Michele Martella, i quali hanno fornito preziose indicazioni rispetto alla gestione dei Club e sulle modalità di realizzazione dei vari progetti di servizio e di crescita associativa. Il dibattito è proseguito con il Governatore del Distretto 108 Yb , Mario Palmisciano che ha posto all’attenzione dei presenti l’importanza di essere presenti sul territorio con i service e di essere attenti alla comunicazione che rende i Lions più vicini alle esigenze della gente perchè costituisce veicolo di promozione non solo delle realtà storiche e culturali di territori, ma della mission dei Lions. Non è stato trascurato neanche l’aspetto giovani Lions con la presenza di Federica Di Grande Presidente Leo Augusta Host, alla quale il presidente della zona 19 Angelo Lopresti ha espresso gratitudine per lo spirito di collaborazione e la volontà manifestata nella partecipazione in modo esemplare in occasione delle raccolte alimentari facendo presidio con i giovani Leo . Al termine delle relazioni è seguito un dibattito aperto con interventi molto costruttivi in linea con lo spirito lionistico e in particolare la volontà di unire i club della Circoscrizione in iniziative comuni in modo da rafforzare l’amicizia e la missione comune di solidarietà.