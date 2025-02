Scherma, il Cus Catania brilla nella seconda prova nazionale Cadetti Under 17 con Maria Roberta Casale e Gabriele Giovita

La spadista Maria Roberta Casale, si conferma la cadetta numero uno in Italia. Dopo la vittoria nella prima tappa nazionale U17 a Legnano, si è ripetuta anche nella seconda prova che si è svolta a Catania, imponendosi in finale 15-11 su Margherita Raiteri del Club Scherma Casale, dopo un percorso netto partito fin dai gironi. Gara nazionale che ha visto la partecipazione di 200 cadette.

Ottimi risultati anche al maschile con il terzo posto di Gabriele Giovita, al secondo anno della categoria cadetti, e il quinto di Tancredi Di Stefano che si sono messi in luce tra i 281 iscritti. Giovita si è reso artefice di un’ottima gara fermandosi solo in semifinale, a causa di un infortunio, contro Nicolò Sonnessa del Circolo schermistico forlivese, mentre Di Stefano, si è arreso solo ai quarti contro Riccardo Magni anche lui del Circolo schermistico forlivese, risultato poi il vincitore della prova.

Maria Roberta Casale è andata vicino al podio anche nella categoria Giovani (U20), vendendo eliminata ai quarti di finale per una sola stoccata, dalla vercellese Eleonora Orso, con il punteggio di 14-15. La spadista del Cus Catania ha chiuso al 6° posto.

Nella foto gli spadisti del Cus Catania con i maestri (Foto Federazione Italiana Scherma)