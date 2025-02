Giro di vite a Rosolini, tre arresti: due sono donne, le accuse di furti

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno arrestato un uomo di 36 anni e due donne di 33 e 46 anni in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa.

I tre, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, si sarebbero resi responsabili di diversi episodi di furto aggravato, sottraendo oggetti, denaro e documenti dalle autovetture in sosta nel centro abitato cittadino, in un caso forzando la vetrata esterna di un’attività commerciale di Rosolini e, in alcuni casi, chiedendo somme di denaro ai proprietari per restituire i documenti rubati.

In altre circostanze, gli autori dei furti sono venuti in possesso anche di carte di credito e carte prepagate che hanno trovato all’interno delle auto e che hanno poi utilizzato presso esercizi commerciali per l’acquisto di beni.

Dalle indagini condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, a seguito delle numerose denunce presentate dalle vittime dei reati, e tramite gli elementi acquisiti anche attraverso diversi impianti di videosorveglianza, nonché di ulteriori riscontri effettuati, è chiaramente emersa la gravità indiziaria in capo ai tre indagati che sono stati arrestati ed associati alle Case Circondariali “Cavadonna” di Siracusa per l’uomo e “Piazza Lanza” di Catania per le due donne.