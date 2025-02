Umiliata e botte alla convivente, arrestato a Catania per atti persecutori

Su disposizione di questa Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di un catanese di 43enne. L'accusa è di maltrattamenti, atti persecutori aggravati e violazione di domicilio.

Il provvedimento ha tratto origine da una serie continua di atti di umiliazione e maltrattamenti nei confronti del soggetto passivo, sottoposto a sofferenze fisiche e morali. In particolare, si è ricostruito che durante la convivenza e la relazione sentimentale con la persona offesa, iniziata alla fine del 2020, non di rado in seguito all'assunzione di sostanze alcoliche, in più occasioni il destinatario dell'odierna misura la ingiuriava, percuoteva, spingeva, provocandole anche una caduta dalle scale, usando violenza sugli oggetti presenti in casa e manifestando gelosia nei suoi riguardi, tanto che le chiedeva di potere visionare il suo telefono cellulare, imponendole un regime vessatorio ed umiliante, caratterizzato dalla denigrazione della sua persona e dal timore per la sua incolumità.

Dopo la fine della convivenza e della relazione sentimentale è emerso, altresì, che l'uomo, con condotte reiterate, la molestava e minacciava; in particolare, si recava in stato di ebrezza sotto la sua abitazione e, sfondata la porta del balcone con calci, entrava in casa, prima ingiuriandola e poi uscendo insieme alla donna in strada, dove le sferrava uno schiaffo al volto, stringendola per il braccio sinistro tanto da provocarle un livido. Nei giorni successivi l'indagato la chiamava ripetutamente al telefono anche in orario notturno. Ancora, in piena notte, si recava presso l'abitazione della persona offesa, bussandole alla finestra ed in più occasioni la minacciava, inviandole messaggi di minacce, dicendole che le avrebbe reso la vita impossibile.