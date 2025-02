Calcio a 5, Rosolini lancia un appello ai tifosi:"Tutti al PalaTricomi per battere il Cetraro in Coppa"

La Futura Rosolini di calcio a 5 si gioca domani pomeriggio la partita che può valere un'intera stagione. La società lancia un appello alla città e chiede agli sportivi una mano d'aiuto per battere il Futsal Cetraro. Si gioca al PalaTricomi alle 17 e dovrà essere una bolgia infernale per 'regolare i conti 'con la formazione calabrese. La missione per i ragazzi di mister Peppe Spadaro è definita: battere il Cetraro, superandolo con 4 gol di scarto per agguantare il sogno della Coppa Italia. L'appello ai tifosi è stato lanciato anche dal main sponsor Vanni Portelli di Gpower, così come da tutti gli imprenditori, commercianti e artigiani che stanno sostenendo la società, sia in campionato che in Coppa Italia. Il calore della tifoseria granata dovrà essere il sesto uomo in campo.

Il Cetraro arriva a Rosolini con una squadra fortissima, con giocatori che sono dei veri professionisti e farà l'impossibile per difendere il 6 a 2 dell'andata.

La Futura Rosolini non potrà avere in panchina Peppe Spadaro, l'allenatore è squalificato fino al 30 aprile, così come Raffaele Gennaro (una giornata in Coppa) che potrà incitare i suoi compagni dalla tribuna. A guidare ufficialmente la squadra sarà il preparatore atletico Piero Gennaro. Per quanto riguarda la squadra che scenderà tutti i granata sono a disposizione del tecnico. La partita verrà trasmessa in diretta sul canale Facebook di Nuovo Sud Il collegamento dal PalaTricomi è previsto alle 16,50.