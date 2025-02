Spionaggio al fondatore della Mediterranea Casarini, esposto a Palermo

Il team legale della Ong Mediterranea Saving Humans, rappresentato dagli avvocati Fabio Lanfranca e Serena Romano, sta depositando, questa mattina, une sposto, al centro di sicurezza cibernetica della polizia distato di Palermo, per chiedere agli inquirenti di accertare cosa sia successo e chi ha ordinato lo spionaggio del telefono del fondatore della Ong, Luca Casarini, da parte dello spyware Graphite, messo a punto dalla società israeliana Paragon Solutions. "Chiediamo di accertare che tipo di attività sia stata svolta- spiega all'ANSA l'avvocato Serena Romano.

Il reato ipotizzato nell'esposto, al momento, è quello relativo all'articolo 615 ter del codice penale, ossia accesso abusivo a sistema informatico. Stiamo però attendendo l'esito di altre analisi, per capire se sono ipotizzabili anche altri tipi di reato, ad esempio, nel caso in cui lo spionaggio fosse avvenuto anche a telefono spento, tramite foto e video". L'avvocato Fabio Lanfranca, spiega inoltre che l'esposto "sarà notiziato anche al procuratore capodi Palermo". "E' bene precisare che in uno Stato di diritto, nessuno può considerarsi al di sopra della legge - prosegue Lanfranca - armi di spionaggio come queste devono essere utilizzate nel rispetto della legge, qui ci troviamo di fronte ad un comune cittadino italiano".