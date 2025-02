Spaccio e detenzione di esplosivi, arrestati padre e figlio a Bronte

Con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope e detenzione illegale di esplosivi i finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno arrestato a Bronte due pluripregiudicati, padre e figlio. Le indagini, condotte dai militari della Compagnia della Guardia di finanza di Paternò, hanno permesso anche di sequestrare 2,5 chili di marijuana e quasi 300 chili di prodotti esplosivi di tipo pirotecnico, oltre a 16 ordigni esplosivi rudimentali rinvenuti a seguito di perquisizioni domiciliari. Gli arresti sono stati convalidati e il gip ha disposto per entrambi gli indagati l'obbligo di firma. A fare scattare le indagini è stato uno strano via vai di persone nei pressi dell'abitazione di una persona già nota alle forze dell'ordine per la detenzione e la vendita illegale di fuochi d'artificio. Attraverso un'ulteriore attività di osservazione e pedinamento sono stati confermati i sospetti.