Governo, Salvini: "Santanchè non deve dimettersi"

"Uno e' colpevole, se e' condannato in tre gradi di giudizio. Non vedo perche' uno si debba dimettere per un avviso di garanzia o per un rinvio a giudizio". A dirlo e' il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sul ministro del Turismo Daniela Santanche', a margine di un sopralluogo al cantiere del villaggio olimpico a Milano, nel giorno della discussione generale della mozione di sfiducia a Santanche' alla Camera.