La Volley Modica batte Sabaudia (3 a 1) e conquista i play off

Volley Modica 3

Vidya Viridex Sabaudia 1

Parziali: 25/13, 24/26, 26/24, 25/12

Volley Modica: Barretta 26, Raso 5, Capelli, Putini, Chillemi 16, Buzzi 7, Matani 5, Padura Diaz 21, Nastasi (L1), n.e. Pappalardo (L2), Cipolloni Save, Tomasi, Italia, Bartoli. All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi.

Vidya Viridex Sabaudia: Stamegna 5, Menichini 6, Ruiz 8, Pizzichini 1, Onwuelo 16, Nicola Mazzon 1, De Vito 6, Riccardo Mazzon 12, Catinelli 2, Rondoni (L1), n.e. Abagnale (L2), Serangeli. All. Aniello Mosca; Ass: Gabriele Canari.

Arbitri: Christian Palumbo di Cosenza e Roberto Guarnieri di Messina

La Volley Modica continua nel suo magic moment e al “PalaRizza” batte in quattro set la Vidya Viridex Sabaudia dopo 2h 8' di gara. Un successo pieno che permette ai “Galletti” della Contea di conquistare aritmeticamente i play off.

Felice del successo e della conquista anticipata dei play off il capitano Stefano Chillemi (nella foto) che si è caricato sulle spalle la squadra nei momenti di difficoltà. “Tutti noi sapevamo che quella di oggi contro Sabaudia era una partita importante – spiega il capitano biancoazzurro – siamo entrati in campo con la giusta cattiveria e la giusta voglia di vincere. Nonostante quel secondo set condotto per lungo tempo e poi perso al fotofinish. Oggi - continua – credo che abbiamo dimostrato di essere una grandissima squadra che nonostante i momenti di difficoltà sa sempre riprendersi. Ora - conclude Chillemi - testa subito a Castellana Grotte perchè il nostro sogno continua”.