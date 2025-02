Acate, nella Chiesa Madre conferenza sulle tre Sante più venerate in Sicilia

Delle tre Sante più venerate in Sicilia, Agata, Lucia e Rosalia, donne di speranza, si parlerà sabato 15 febbraio, nella chiesa Madre di Acate, nella conferenza “Comunicare il sacro”, organizzata dal Coro polifonico parrocchiale con il patrocinio dell’amministrazione comunale e in collaborazione con la parrocchia.

“Nel dicembre scorso – spiega la maestra Aurora Muriana, che sarà anche la moderatrice dell’evento – abbiamo animato a Siracusa la celebrazione eucaristica in occasione dell’esposizione delle reliquie di Santa Lucia - . Al ritorno ci siamo detti: perché non riflettere sul piano culturale e della fede su quanto siano importanti nella nostra Isola, e anche fuori, la presenza e il messaggio delle due Martiri e della patrona di Palermo?”.

All’evento sarà presente Salvatore Di Salvo, segretario dell’Unione Cattolica Stampa Italiana e tra i relatori don Paolo Buttiglieri, docente di comunicazioni sociali, fra Daniele Cugnata, parroco della Basilica Santuario Santa Lucia al Sepolcro di Siracusa, don Mario Cascone, parroco della parrocchia San Nicola di Bari di Acate, don Salvatore Frasca, vicario parrocchiale. Suor Cristina, superiora delle Missionarie Carmelitane da tempo impegnate a Marina di Acate a sostegno dei cosiddetti “invisibili”, testimonierà sulle esperienze della vita consacrata.

Tra un intervento e l’altro saranno proposti brani musicali per organo e coro. I giornalisti che parteciperanno alla conferenza potranno acquisire 4 crediti formativi.