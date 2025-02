Morto ex calciatore di Augusta Fornaciari: a Gela vinse tutto

Uno dei pilastri della Juventina dei miracoli non c’è più. E’ morto all’età di 58 anni Peppe Fornaciari, difensore originario di Augusta che a Gela indossò la maglia rosanero, contribuendo alla scalata dai dilettanti alla serie C2. Peppe ha lottato negli ultimi anni contro un tumore che ieri lo ha strappato ai suoi cari.

Con la Juventina degli Alabiso vinse praticamente tutto, conquistandosi poi una vetrina prestigiosa nel Foggia di Zdeněk Zeman. Indelebili le immagini di Fornaciari che in un Milan-Foggi controlla niente meno che Marco Van Basten.

Peppe ha combattuto a lungo contro una grave malattia, mostrando coraggio e determinazione. Tutti gli anni si rivedevano insieme agli eroi della Juventina, con cui si scambiavano messaggi e saluti in una chat specifica. Difensore roccioso ma mai troppo falloso, era tornato nella sua Augusta dopo aver smesso di giocare a calcio.