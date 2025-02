Ragusa, la consigliera Caruso: più sicurezza nelle periferie

Si estende sempre di più la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini residenti nelle contrade periferiche di Ragusa all’indirizzo del prefetto e del sindaco. Dopo gli abitanti nelle contrade Genisi e Gilestra, sono adesso anche i cittadini di Mendolilli a sollecitare maggiore attenzione. A darne comunicazione, anche in questo caso, la consigliera comunale Rossana Caruso chiarendo che “pure in quest’area si sono verificati numerosi furti e atti vandalici, creando un clima di insicurezza. Da qui la necessità di presentare un’altra petizione già protocollata a palazzo dell’Aquila”. “Anche in queste zone – è scritto nel documento – si riscontra scarsa illuminazione pubblica, mancanza di sistemi di videosorveglianza e un insufficiente presidio delle forze dell'ordine, elementi che favoriscono l'attività criminosa e compromettono la sicurezza delle abitazioni e delle aziende locali".