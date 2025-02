Rap, differenziata in centro: mastelli distribuiti a Palermo

In previsione dell'avvio, dal prossimo giovedì 27 febbraio, del servizio di raccolta differenziata "porta a porta" in prima circoscrizione (completamento), la Rap informa le utenze domestiche ricadenti nei Quartieri 1 e 2 del Centro Storico (Tribunali - Castellammare;

Palazzo Reale- Monte di Pietà), non ancora in possesso delle attrezzature (mastelli), che sarà attivo, a ruota, ogni venerdì e martedì, a partire dal14 febbraio 2025, un infopoint mobile presso diverse piazze nelle seguenti date.

Venerdì,14 febbraio - Piazza Santa Chiara (dalle ore 8.00 alle ore 12.00);

Martedì,18 febbraio - Piazza S. Nicolò degli Scalzi (dalle ore 8.00 alle ore 12.00);

Venerdì, 21febbraio - Piazza Olivella (dalle ore 8.00 alle ore 12.00).

Martedì, 25 febbraio - Piazza A. Vanni (8.30 -14.00).

Venerdì, 28 febbraio - Piazza Mediterraneo (dalle ore 8.00 alle ore 12.00).

Possono ritirare le attrezzature esclusivamente le utenze domestiche di numero di unità abitative inferiore a 8.