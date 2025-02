La terra torna a tremare nel Catanese, terremoto 3.7 a Linguaglossa

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall'Ingv alle 14.19 a circa 3,4 chilometri a sud ovest di Linguaglossa, in provincia di Catania. L'epicentro del sisma è stato localizzato a circa due chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita in diversi paesi dell'Etna. Altre scosse, di entità più lieve, si erano verificate già in mattinata (9.32 e 12.52) e si sono susseguite anche nel primo pomeriggio (14.21 e 15.06). Al momento non si registrano segnalazioni di danni a cose o persone.