Palermo, in casa 5000 pasticche di anfetamina e 24 chili di droga:arrestata

Cinquemila pillole di anfetamina, per un peso di 4,7 chilogrammi, 14 chilogrammi di cocaina e 10 chilogrammi di eroina. C'era tutto questo in un appartamento del quartiere Oreto di Palermo a cui gli agenti della Squadra Mobile sono arrivati ritenendo che potesse essere uno degli snodi che alimenta la filiera dello spaccio nel vicino quartiere di Ballarò. L'appartamento era nella disponibilità di una nigeriana, di 33 anni, che è stata arrestata. Indagini sono in corso per risalire a destinatari della droga che è stata sequestrata.