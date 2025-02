Ragusa, presentato il libro "Dialoghi con l'anima-Donatella Carbonaro rilegge Lorenzo Migliore

Al Centro Culturale Commerciale di Piazza Matteotti, a Ragusa, è stato presentato il libro "Dialoghi con l'Anima-Donatella Carbonaro rilegge Lorenzo Migliore ". La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Culturale Officina 90,diretta dalla Dott .ssa Filoramo e da Lorenzo Migliore, in collaborazione con la poetessa Donatella Carbonaro. Officina 90 ha presentato, curato e finanziato la stampa del libro, edito da Opera Incerta editore.

"Dialoghi con L'Anima "nasce dalla scelta autonoma ed esclusiva della Carbonaro di 43 poesie, in parte inedite, di Migliore o tratte da tre precedenti sillogi pubblicate dallo stesso, ed affronta il problema filosofico-esistenziale della sensibilità umana in tutte le sue sfaccettature e i temi di una ricerca in tale senso che dovrebbe trovare applicazione nella vita dell'uomo per l'uomo. Tali temi e il valore pregnante della poesia, come viene ampiamente sviluppato nella prefazione della Carbonaro, emergono nei commenti che la stessa scrive per ognuna delle poesie, alla ricerca di piccoli raggi di luce che abbelliscono ancora di più le stesse liriche.