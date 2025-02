Accoltella minore per futili motivi: fermato a Castelvetrano

Un magrebino di 25 anni, ospite di un centro di accoglienza, è stato fermato dai carabinieri per il tentato omicidio di un suo connazionale minorenne, anche lui ospite di un centro di accoglienza, avvenuto ieri pomeriggio a Castelvetrano, nel Trapanese. Al termine di una lite scoppiata fra i due per futili motivi nei pressi di un centro commerciale, il 25enne avrebbe inflitto quattro coltellate al giovane e poi sarebbe fuggito. In una stanza del centro di accoglienza, i carabinieri hanno sequestrato anche gli abiti insanguinati del presunto aggressore che è stato condotto nel carcere di Trapani. Il minorenne è ricoverato in pericolo di vita.